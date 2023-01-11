Январь, 11 в 19:37

С визитом в Украину планирует прибыть генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. После этого он хочет посетить Россию, сообщают российские СМИ.

Гросси отметил, что собирается встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, после этого – с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также у главы МАГАТЭ запланирована встреча с главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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После этих встреч Гросси, по его словам, отправится в Российскую Федерацию.

Напомним, МАГАТЭ планирует развернуть свои миссии с наблюдателями на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую.

Ранее Гросси заявлял о появлении якобы продвижения переговоров по ЗАЭС после визита в Москву.

С осени прошлого года с участием МАГАТЭ ведутся переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая сейчас оккупирована россиянами.

МИД Украины отмечает, что Киев и МАГАТЭ “шаг за шагом” двигаются к установлению зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.