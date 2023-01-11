Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех депутатов — Арахамия
Фото: УНИАН
На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще от 4 депутатов от запрещенных партий.
Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
— Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии.
Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины, — сообщил Арахамия.
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Источник: Давид Арахамия
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