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Факты / Україна

Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех депутатов — Арахамия

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Давид Арахамія
Фото: УНИАН

На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще от 4 депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии.

Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины, — сообщил Арахамия.

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Источник: Давид Арахамия

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