За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов и 10 вражеских танков

Январь, 11 в 10:01

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 112 960 своих военных, из них 490 украинские Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23:

Сейчас смотрят

танков ‒ 3094 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5) ед,

артиллерийских систем – 2078 (+5) ед,

РСЗО – 437 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 217 ед,

самолетов – 285 ед,

вертолетов – 275 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),

крылатых ракет 723,

кораблей / катеров ‒ 17 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4826 (+9) ед,

специальной техники – 184 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.