За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов и 10 вражеских танков
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 112 960 своих военных, из них 490 украинские Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23:
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- танков ‒ 3094 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2078 (+5) ед,
- РСЗО – 437 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 217 ед,
- самолетов – 285 ед,
- вертолетов – 275 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),
- крылатых ракет 723,
- кораблей / катеров ‒ 17 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4826 (+9) ед,
- специальной техники – 184 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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