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Факты / Україна

За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов и 10 вражеских танков

Бедрак Виктория, редактор ленты
За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов и 10 вражеских танков
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 112 960 своих военных, из них 490 украинские Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23:

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  • танков ‒ 3094 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2078 (+5) ед,
  • РСЗО – 437 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 217 ед,
  • самолетов – 285 ед,
  • вертолетов – 275 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),
  • крылатых ракет 723,
  • кораблей / катеров ‒ 17 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4826 (+9) ед,
  • специальной техники – 184 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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