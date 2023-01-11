Ранена женщина: в Херсоне после обстрела вспыхнул перинатальный центр
11 января российские войска атаковали перинатальный центр в Херсоне.
Обновлено в 15:39. Ранее сообщалось, что работники центра, пациентки и дети не пострадали.
Однако спустя час руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич уточнил, что от вражеских обстрелов незначительные ранения получила одна из работниц.
В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, что выпущенный россиянами по областному центру снаряд взорвался, после чего в медицинском заведении вспыхнул пожар.
Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении, а также был поврежден один из кабинетов.
В настоящее время специалисты устраняют последствия атаки оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ярослав Янушевич