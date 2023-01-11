Январь, 11 в 15:39

11 января российские войска атаковали перинатальный центр в Херсоне.

Обновлено в 15:39. Ранее сообщалось, что работники центра, пациентки и дети не пострадали.

Однако спустя час руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич уточнил, что от вражеских обстрелов незначительные ранения получила одна из работниц.

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В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что выпущенный россиянами по областному центру снаряд взорвался, после чего в медицинском заведении вспыхнул пожар.

Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении, а также был поврежден один из кабинетов.

В настоящее время специалисты устраняют последствия атаки оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич