Январь, 12 в 20:17

Арестованный россиянами активист, крымский художник Богдан Зиза обратился из подконтрольного РФ симферопольского СИЗО к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене.

Об этом говорится в сообщении на странице Правозащитного проекта в поддержку крымского художника в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Правозахисний проєкт в підтримку Богдана Зізи (@webogdanziza)

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Как отмечается, крымчанин обвиняется в “совершении акта терроризма”. Он просит Зеленского включить его и других политических заключенных на территории Крыма и России в списки на обмен.

Напомним, в мае 2022 года здание подконтрольной России администрации Евпатории облили сине-желтой краской, обвинив в этом крымского художника Богдана Зизу.

Позже российские пропагандисты с телеканала Крым 24 обнародовали видео, на котором Зиза якобы “признался в содеянном и покаялся”.

После этого крымчанин был внесен в российский список террористов и экстремистов.

Против 27-летнего Зизы возбудили уголовное дело за “покушение на преступление” (ч. 3 ст. 30) и “террористический акт” (ч. 1 ст. 205 УК России). Позже к обвинениям добавили еще “призыв к терроризму” (205.2 ч. 2) и “вандализм по политическим мотивам” (214 ч. 2).