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Факты / Україна

Будем помогать вам до победы: спикер Сейма Латвии заговорил по-украински на встрече с Зеленским и в Раде

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В четверг, 12 января, президент Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Латвийской Республики Эдвардсом Смилтенсом.

Глава государства отметил важность политической, оборонной и финансовой помощи со стороны Латвии.

– Латвия является примером несокрушимой решимости в помощи Украине. Вы прекрасно понимаете сущность кремлевского режима, масштабность угроз России, — подчеркнул Зеленский.

Эдвардс Смилтенс заверил, что Латвия продолжит всесторонне поддерживать Украину до победы в войне.

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– Мы помогаем вам всем, чем можем. И будем помогать до победы. За свободу, независимость и демократию, за наши общие ценности, – сказал он на украинском.

Президент Украины проинформировал спикера Сейма Латвии о развитии ситуации на передовой и отметил важность оперативного принятия партнерами решений по обеспечению ключевых потребностей нашего государства.

Зеленский поблагодарил представителя Латвии за присоединение к восстановлению украинских объектов инфраструктуры, пострадавших в результате вторжения РФ.

Отдельно стороны обсудили вопросы привлечения к ответственности всех виновных в агрессии против Украины, военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также формирования национальных и международных правовых механизмов компенсации ущерба, причиненного Украине в результате российской войны.

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Источник: Офис президента
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