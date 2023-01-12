Будем помогать вам до победы: спикер Сейма Латвии заговорил по-украински на встрече с Зеленским и в Раде
В четверг, 12 января, президент Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Латвийской Республики Эдвардсом Смилтенсом.
Глава государства отметил важность политической, оборонной и финансовой помощи со стороны Латвии.
– Латвия является примером несокрушимой решимости в помощи Украине. Вы прекрасно понимаете сущность кремлевского режима, масштабность угроз России, — подчеркнул Зеленский.
Эдвардс Смилтенс заверил, что Латвия продолжит всесторонне поддерживать Украину до победы в войне.
– Мы помогаем вам всем, чем можем. И будем помогать до победы. За свободу, независимость и демократию, за наши общие ценности, – сказал он на украинском.
Президент Украины проинформировал спикера Сейма Латвии о развитии ситуации на передовой и отметил важность оперативного принятия партнерами решений по обеспечению ключевых потребностей нашего государства.
Зеленский поблагодарил представителя Латвии за присоединение к восстановлению украинских объектов инфраструктуры, пострадавших в результате вторжения РФ.
Отдельно стороны обсудили вопросы привлечения к ответственности всех виновных в агрессии против Украины, военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также формирования национальных и международных правовых механизмов компенсации ущерба, причиненного Украине в результате российской войны.