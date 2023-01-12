Командовал штурмом Азовстали кадыровцами: СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ

Январь, 12 в 12:45

Депутату государственной думы РФ Адаму Делимханову, участвовавшему в захвате Мариуполя и руководившему штурмом Азовстали кадыровцами, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова и именно по его указанию прибыл во временно оккупированную часть Донбасса.

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– Там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской республике. С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте, – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что также российский депутат распространял через собственный Telegram-канал пропагандистское видео Кадырова, где тот оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

На этих основаниях Делимханова подозревают в пособничестве в изменении границ территории и госграницы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110) и в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2).