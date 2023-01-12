Минус 430 оккупантов и вертолет — потери РФ в войне за сутки

Январь, 12 в 8:52

Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 113 990 своих военных, из них 430 украинские военные ликвидировали за сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 12.01.23:

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