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Факты / Україна

Минус 430 оккупантов и вертолет — потери РФ в войне за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 430 оккупантов и вертолет — потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 113 990 своих военных, из них 430 украинские военные ликвидировали за сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 12.01.23:

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  • РСЗО / MLRS – 437 ед,
  • средств ПВО ‒ 218 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft — 285 ед,
  • вертолетов – 276 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3),
  • крылатых ракет 723,
  • кораблей /катеров ‒ 17 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4826 ед,
  • специальной техники ‒ 184.
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Источник: Генштаб ВСУ
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