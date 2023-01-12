Минус 430 оккупантов и вертолет — потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 113 990 своих военных, из них 430 украинские военные ликвидировали за сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 12.01.23:
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- танков ‒ 3094 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6159 ед,
- артиллерийских систем – 2082 (+4) ед,
- РСЗО / MLRS – 437 ед,
- средств ПВО ‒ 218 (+1) ед,
- самолетов / aircraft — 285 ед,
- вертолетов – 276 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3),
- крылатых ракет 723,
- кораблей /катеров ‒ 17 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4826 ед,
- специальной техники ‒ 184.
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