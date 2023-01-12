Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее ожесточенные бои на фронте продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещиевка.

Противник сосредотачивает усилия на попытках захвата Донецкой области, а также продолжает наступать на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12 января.

Сейчас смотрят

– Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой “национализацией”, — сообщили в Генштабе.

Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на территории оккупированной Луганской области.

Так, в городе Алчевск отмечено начало очередной волны мобилизации 9 января 2023 года.

Читайте
Россияне продолжают наступать в Соледаре и пытаются окружить Бахмут – Маляр

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка