Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки — Генштаб

Январь, 12 в 18:44

Наиболее ожесточенные бои на фронте продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещиевка.

Противник сосредотачивает усилия на попытках захвата Донецкой области, а также продолжает наступать на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12 января.

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– Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой “национализацией”, — сообщили в Генштабе.

Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на территории оккупированной Луганской области.

Так, в городе Алчевск отмечено начало очередной волны мобилизации 9 января 2023 года.