Январь, 12 в 18:59

Российские захватчики хотели реализовать свои алкогольные желания на Новый год, но переживали, что самостоятельно не смогут их воплотить на территории Украины.

Очередной аудиоперехват разговора россиян опубликовало на своей странице в соцсетях Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

У оккупанта спрашивают, не нужно ли ему на фронт передать водки и пива, чтобы отметить новогодние праздники.

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— Кто хочет — достает (алкоголь, — Ред.)… Ну, периодически мрут, слепнут. Поэтому мешают (алкоголь, — Ред.), конечно. Я не покупаю ничего, а то отравят, — жалуется он.

Ранее ГУР публиковало перехват, в котором российские оккупанты рассказывают, как на войне в Украине употребляют наркотики, пьют алкоголь и развлекаются.

В другом перехвате российские захватчики рассказывают, что среди сослуживцев, которые вторглись в Украину, процветает пьянство, из-за чего оккупанты начинают стрелять по своим же товарищам.

Источник: ГУР

Фото: ГУР