Не покупаю ничего, а то отравят: оккупанты жалуются, что на фронте не хватает алкоголя — ГУР
Российские захватчики хотели реализовать свои алкогольные желания на Новый год, но переживали, что самостоятельно не смогут их воплотить на территории Украины.
Очередной аудиоперехват разговора россиян опубликовало на своей странице в соцсетях Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
У оккупанта спрашивают, не нужно ли ему на фронт передать водки и пива, чтобы отметить новогодние праздники.
— Кто хочет — достает (алкоголь, — Ред.)… Ну, периодически мрут, слепнут. Поэтому мешают (алкоголь, — Ред.), конечно. Я не покупаю ничего, а то отравят, — жалуется он.
Ранее ГУР публиковало перехват, в котором российские оккупанты рассказывают, как на войне в Украине употребляют наркотики, пьют алкоголь и развлекаются.
В другом перехвате российские захватчики рассказывают, что среди сослуживцев, которые вторглись в Украину, процветает пьянство, из-за чего оккупанты начинают стрелять по своим же товарищам.
Источник: ГУР
Фото: ГУР