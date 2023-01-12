Январь, 12 в 14:35

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который разведывал места расположения вооружения ВСУ в Киевской области.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал сотрудник российской спецслужбы.

— После предоставления письменного согласия на сотрудничество с врагом его приспешник получил оперативный псевдоним Тень и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона, — сообщили в СБУ.

Российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ, а также передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

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В дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего “покрытия” региона по сбору разведданных в пользу ФСБ.

— Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с агрессором. Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика, — сообщили в СБУ.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.