Вопрос №1 – это Соледарь и Бахмут: Зеленский о ситуации на фронте
Вопросом №1 остаются Соледарь и Бахмут и в целом борьба за Донецкое направление.
Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Провел сегодня очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, по наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледарь, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Детально разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни, — отметил глава государства.
Кроме того, он сообщил о новостях на дипломатическом фронте государства.
— Говорил сегодня о ближайших перспективах ближайших недель, месяцев со спикером сейма Латвии, который приехал с визитом в Киев. О перспективах не только в обороне, но и о политических, в частности, о европейской и евроатлантической интеграции Украины. Я услышал уверенность в том, что обязательно наступит день, когда украинский флаг будет абсолютно на равных со всеми флагами государств-членов Евросоюза. Латвия нам в этом будет помогать, – говорит Зеленский.