Вопрос №1 – это Соледарь и Бахмут: Зеленский о ситуации на фронте

Январь, 12 в 22:29

Вопросом №1 остаются Соледарь и Бахмут и в целом борьба за Донецкое направление.

Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Провел сегодня очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, по наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледарь, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Детально разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни, — отметил глава государства.

Кроме того, он сообщил о новостях на дипломатическом фронте государства.

Сейчас смотрят