Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне продолжают наступать в Соледаре и пытаются окружить Бахмут – Маляр

Анастасия Гевко, редактор ленты
Россияне продолжают наступать в Соледаре и пытаются окружить Бахмут – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какая оперативная ситуация сейчас складывается в районе Бахмута и Соледара.

– Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск, – отметила Маляр в посте, опубликованном у нее в Telegram 12 января.

Она добавила, что воины мужественно удерживают позиции и наносят многочисленные потери агрессорам из Российской Федерации.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал на заседании Ставки главнокомандующего, что ВСУ в районе Бахмута и Соледара оперативно и в полном объеме будут получать оружие и все необходимое оборудование.

Сейчас смотрят
Читайте
РФ наращивает группировку в Украине — Маляр

Фото: Ганна Маляр

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка