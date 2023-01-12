Январь, 12 в 18:25

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какая оперативная ситуация сейчас складывается в районе Бахмута и Соледара.

– Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск, – отметила Маляр в посте, опубликованном у нее в Telegram 12 января.

Она добавила, что воины мужественно удерживают позиции и наносят многочисленные потери агрессорам из Российской Федерации.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал на заседании Ставки главнокомандующего, что ВСУ в районе Бахмута и Соледара оперативно и в полном объеме будут получать оружие и все необходимое оборудование.

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Фото: Ганна Маляр