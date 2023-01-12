Свидетельствует о внутреннем конфликте и повышении ставок на войне — Данилов о назначении Герасимова

Январь, 12 в 10:45

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками свидетельствует о повышении ставок на войне против Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

– В России сейчас происходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между этими армиями, устраняют представителей Пригожина и Кадырова, имеется в виду Суровикин. Там происходят определенные процессы, и это только начало. Ситуация связана с тем, что они достраивают так называемое катехонское государство, которое должно быть истиной в последней инстанции, и только они знают, как бороться со злом. А на самом деле сами являются тем злом, о котором постоянно говорят, — сказал он.

Данилов отметил, что кадровые перестановки среди силовиков и военных РФ свидетельствуют о внутреннем конфликте, который позже может перерасти в противостояние между главными лидерами.

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– Не надо забывать, что Герасимов – это руководитель Генштаба, это повышение ставок на этой войне. Два-три месяца следующие будут решающими. И вторая вещь – использование Кадырова и Пригожина. После того, как они стали не нужны, их сдвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться, и вопрос, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР, — добавил секретарь СНБО.

По его словам, ситуация в России шаткая, а если диктатор Владимир Путин даст слабину, там начнется борьба за власть.

– Потому что там на сегодняшний день существует 3,5 армии – армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья Путина, человек очень болен. Как только он будет ослабевать, начнется выяснение отношений, — считает Данилов.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что назначение Герасимова может свидетельствовать о планах РФ возобновить крупные наступательные операции в 2023 году, а также имеет частично политическое решение, направленное на ослабление влияния силовиков, выступающих против Минобороны РФ.

Источник: телемарафон