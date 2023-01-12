Январь, 12 в 0:26

В современных войнах танки являются универсальной огневой силой, которая сохраняет эффективность как в наступлении, так и в обороне.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube канале.

Его спросили, как быть малоподвижным и заметным танкам в условиях, когда современная артиллерия мобильна и обладает высокой точностью. Не наблюдается ли, таким образом, “закат эры танков”?

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В ответ на это Жданов сказал, что даже советские танки, стоящие на вооружении у Украины, имеют дальность стрельбы от 9 до 12 км с закрытых огневых позиций.

— Задача танка это ближний бой. Для танка важно, чтобы у него была прицельная дальность примерно начиная с двух километров. Если он с двух километров может вести прицельный огонь, то это несокрушимая сила. В наступлении танки могут выбивать любые огневые средства из обороны противника, — сказал эксперт.

Также работает и наоборот, говорит Жданов, так как если танки поставить в окопах и зарыть по самую башню, то эта позиция становится “фактически укрепрайоном”, что не даст наступательным войскам выполнять свою задачу.

— Поэтому нет, танки не изжили себя. При этом когда идет наступление, штурм позиций, то танк это не только огневая сила, но это еще и броневой щит для пехоты, которая прикрываясь танком доходит до боевых порядков противника и начинает вести ближний бой, — сказал он.

По мнению Жданова, танки сегодня являются универсальной огневой силой, которая имеет артиллерийское орудие, несколько пулеметов, может ставить дымовую завесу, может бороться с противотанковыми управляемыми средствами, провести пехоту и даже может разминировать проходы навесным оборудованием.

— Единственное что, танк, скорее всего, должен перейти в состояние беспилотного робота, которым будет управлять оператор. Вот это перспектива развития танка на сегодняшний день, — сказал военный эксперт.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил, что Украина получит роту немецких танков Leopard.