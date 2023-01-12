Январь, 12 в 14:33

ДТЭК сообщает, что возобновляет работу освобожденной от оккупации Трифоновской солнечной электростанции. Производство электроэнергии постепенно возобновляется, в том числе для обеспечения нужд окружающих населенных пунктов.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ДТЭК.

– Мы благодарны ВСУ за то, что на территории Трифоновской СЭС снова развевается украинский флаг. Со своей стороны мы прилагаем усилия для того, чтобы станция уже к началу весны могла работать на 70% от мощности. Ведь именно зеленая энергетика во время войны является важным элементом энергетической независимости и безопасности Украины, – рассказал гендиректор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Согласно опубликованной информации, объемы генерации зеленой электроэнергии станцией пока не превышают 15% ее установленной мощности (10 МВт).

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Напомним, что станция прекратила работу после оккупации и до момента ее освобождения – она попадала под российские обстрелы, кроме того, часть солнечных панелей украли российские военные.

По предварительным данным удалось обнаружить, что повреждено около 20% солнечных панелей. Однако оценка продолжается, так как не вся территория уже проверена саперами.

Источник: ДТЭК

Фото: ДТЭК