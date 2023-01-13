Смена руководства в войне против Украины демонстрирует системные проблемы в РФ — Пентагон

Январь, 12 в 23:35

Назначение генерала Валерия Герасимова начальником Генштаба РФ в качестве главного командующего “СВО” показывает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулась РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер

— Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, в основном, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой, — сказал Райдер.

Он отметил, что Пентагон “продолжит отслеживать” такие кадровые перестановки в России.

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