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Факты / Україна

Смена руководства в войне против Украины демонстрирует системные проблемы в РФ — Пентагон

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Валерій Герасимов
Фото: Getty Images

Назначение генерала Валерия Герасимова начальником Генштаба РФ в качестве главного командующего “СВО” показывает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулась РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер

— Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, в основном, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой, — сказал Райдер.

Он отметил, что Пентагон “продолжит отслеживать” такие кадровые перестановки в России.

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— Я думаю, что мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск с Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого, — сказал Райдер.

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Источник: CNN
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