Смена руководства в войне против Украины демонстрирует системные проблемы в РФ — Пентагон
Назначение генерала Валерия Герасимова начальником Генштаба РФ в качестве главного командующего “СВО” показывает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулась РФ с начала полномасштабной войны против Украины.
Такое мнение высказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер
— Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, в основном, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой, — сказал Райдер.
Он отметил, что Пентагон “продолжит отслеживать” такие кадровые перестановки в России.
— Я думаю, что мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск с Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого, — сказал Райдер.