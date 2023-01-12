Январь, 12 в 18:59

За сутки украинские защитники поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и три склада боеприпасов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

-Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.