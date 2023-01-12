ВСУ поразили три пункта управления россиян, три склада с боеприпасами и комплекс С-300 — Генштаб
За сутки украинские защитники поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и три склада боеприпасов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
-Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.
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