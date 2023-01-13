Джонсон планирует посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ
Требует проверки
Фото: Офис президента
Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского, несмотря на обеспокоенность высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака.
Об этом пишет The Guardian.
– Бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране в борьбе против российских агрессоров, – говорится в материале.
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