Джонсон планирует посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Январь, 13 в 8:06

Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского, несмотря на обеспокоенность высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака.

Об этом пишет The Guardian.

– Бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране в борьбе против российских агрессоров, – говорится в материале.

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