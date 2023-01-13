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Джонсон планирует посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского, несмотря на обеспокоенность высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет Риши Сунака.

Об этом пишет The Guardian.

– Бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране в борьбе против российских агрессоров, – говорится в материале.

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Источник: The Guardian
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