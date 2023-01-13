Январь, 13 в 19:57

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет в Украину, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии.

Отмечается, что визит Гросси значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии.

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— Поскольку трагическая война вступает в свой второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая приведет к еще большим страданиям и разрушениям для народа Украины и других стран, — заявил Гросси.

Гендиректор посетит Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также Чернобыльскую площадку, чтобы начать работу миссий, состоящих из двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.

МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на Запорожской АЭС, а в ближайшие дни группа из двух человек будет размещена и на Хмельницкой АЭС.

— В ближайшее время МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах атомной энергетики Украины, в частности, в Чернобыле. Это важный шаг в нашей работе по оказанию помощи Украине в эти тяжелые времена. Наши эксперты по ядерной и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, будут оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ, — сказал Гросси.