Во время визита в Украину глава МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов на АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет в Украину, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики.
Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии.
Отмечается, что визит Гросси значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии.
— Поскольку трагическая война вступает в свой второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая приведет к еще большим страданиям и разрушениям для народа Украины и других стран, — заявил Гросси.
Гендиректор посетит Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также Чернобыльскую площадку, чтобы начать работу миссий, состоящих из двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.
МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на Запорожской АЭС, а в ближайшие дни группа из двух человек будет размещена и на Хмельницкой АЭС.
— В ближайшее время МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах атомной энергетики Украины, в частности, в Чернобыле. Это важный шаг в нашей работе по оказанию помощи Украине в эти тяжелые времена. Наши эксперты по ядерной и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, будут оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ, — сказал Гросси.