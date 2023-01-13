Январь, 13 в 17:38

Целью очередного ракетного обстрела российских оккупантов может стать магистральная распределительная электрическая сеть Украины. Таким образом, РФ может попытаться разъединить украинскую энергетическую систему на “острова”.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Именно распределительная сеть переносит электричество от системы передачи потребителям.

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– Они будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Чтобы в некоторых областях был профицит электроэнергии, в других – дефицит. А там, где профицит, нужно будет сбрасывать эту электроэнергию, – объяснил Подоляк.

Он заверил, что украинские власти понимают, к чему агрессор может прибегнуть в ближайшее время.

Подоляк уточнил, что у россиян еще есть ракеты для ударов по территории Украины. Оккупанты также могут применять иранские дроны-камикадзе, которых имеют еще сотни. В то же время, беспилотниками агрессор часто бьет не по генерации электричества, а по большим городам, пытаясь оставить украинцев без отопления.

– Одновременно россияне могут до 120–125 ракет пускать. Но это не значит, что все носители поднялись и все 120 ракет выпустили. Безусловно, что-то “падает” в самой РФ, особенно в Каспийском регионе. Безусловно, такие большие атаки еще могут быть. Впрочем, что это будет менять? Может быть, будет еще один или несколько раз аварийное отключение электроэнергии, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, наша страна уже адаптировалась к регулярным ракетным атакам РФ. Власти договариваются с партнерами о дальнейших поставках трансформаторов и импорте электроэнергии из ЕС. А энергетики ищут возможность уменьшать разрушения энергосистемы благодаря правильной диспетчеризации.

С поиском необходимого энергетического оборудования Украине помогают Еврокомиссия и ее руководитель Урсула фон дер Ляйен, а также Литва, Польша, Чехия и другие государства.

– Все ищут, чтобы мы продержались этот промежуток времени – зиму, где есть проблема с отоплением, – заявил Подоляк.

Как известно, последний раз войска РФ осуществляли массированный ракетный обстрел Украины 31 декабря. В первые дни января происходили атаки дронов.

По данным украинской разведки, у РФ есть дефицит баллистических ракет Искандер. Кроме того, у оккупантов заканчиваются Калибры, уменьшаются запасы Х-101 и Х-555, поэтому они могут совершить еще максимум две-три массированных атаки на Украину.

Кроме того, Россия уже использовала против нашего государства около 660 иранских дронов из 1 750, предусмотренных контрактом.