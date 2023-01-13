Что поможет украинцам пережить зиму в условиях террора РФ: в МИД назвали две вещи

Январь, 13 в 16:01

Чтобы люди пережили зиму в условиях террора России, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, а также поставках энергетического оборудования.

Об этом в интервью Deník сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что массированные ракетные атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины призваны терроризировать мирное население, а потому международные партнеры должны позаботиться о том, чтобы украинцы пережили зиму.

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— Благодаря мощной энергетической поддержке союзников и поставке систем ПВО ситуация постепенно меняется к лучшему. В этом контексте нам нужны две важные вещи. Первая – это мощный воздушный щит над Украиной, который будет противостоять российскому террору и надежно защитит украинское небо и инфраструктуру, — говорит Кулеба.

Кроме того, он призвал международных партнеров продолжать усиление противовоздушной обороны Украины, чтобы сделать российские ракетные удары полностью неэффективными.