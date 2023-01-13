Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Что поможет украинцам пережить зиму в условиях террора РФ: в МИД назвали две вещи

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Чтобы люди пережили зиму в условиях террора России, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, а также поставках энергетического оборудования.

Об этом в интервью Deník сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что массированные ракетные атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины призваны терроризировать мирное население, а потому международные партнеры должны позаботиться о том, чтобы украинцы пережили зиму.

Сейчас смотрят

— Благодаря мощной энергетической поддержке союзников и поставке систем ПВО ситуация постепенно меняется к лучшему. В этом контексте нам нужны две важные вещи. Первая – это мощный воздушный щит над Украиной, который будет противостоять российскому террору и надежно защитит украинское небо и инфраструктуру, — говорит Кулеба.

Читайте
”Зонтик” ПВО и дальнобойная артиллерия: Том Купер о самом необходимом оружии для Украины

Кроме того, он призвал международных партнеров продолжать усиление противовоздушной обороны Украины, чтобы сделать российские ракетные удары полностью неэффективными.

— Второе – больше энергетических мощностей и помощь в восстановлении энергосистемы Украины. От этого зависит жизнь и здоровье мирных украинцев, в том числе детей, – добавил министр.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка