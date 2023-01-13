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Факты / Україна

В Чернобыльской зоне нагромождение льда повлекло за собой опасный для Киева подъем воды в реке

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Чернобыльской зоне нагромождение льда повлекло за собой опасный для Киева подъем воды в реке

В Чернобыльской зоне опасно для Киева стремительно поднялся уровень воды в реке Уж.

Такой зимний паводок повлек за собой нагромождение льда – зажоры. Массивная водно-ледяная масса способна разрушать берега и гидротехнические сооружения, что делает эти явления опасными.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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— Зажоры формируются, как правило, в осенний период или в течение неустойчивых зим. Это скопление шуги, внутриводного льда, битого льда и сгустков снега, выпадающего на водную поверхность. Вся эта водная масса движется в толще воды вниз по течению. На суженных участках русла, поворотах, перекатах скорость ее замедляется, она уплотняется и иногда забивает почти все водное сечение — так и образуется зажор, своеобразная ледяная плотина, — объясняют в заповеднике.

Отмечается, что при этом уровень воды стремительно поднимается, может затапливаться пойма реки.

В Чернобыльской зоне нагромождение льда повлекло за собой опасный для Киева подъем воды в реке / 5 фотографий
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Частота и интенсивность появления шуги и, соответственно, образование зажоров, является специфической для каждой реки. Кроме того, она меняется из года в год.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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