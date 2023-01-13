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Факты / Україна

Правительство создало агентство для аккумулирования средств на восстановление Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января сообщил, что правительство создало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

– Оно будет создано на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог. Это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов, — говорится в сообщении, распространенном Шмыгалем в соцсетях.

Премьер-министр добавил, что уже сейчас есть источники поступления 110 млрд грн на восстановление Украины в 2023 году.

Он отметил, что правительство рассчитывает аккумулировать в шесть раз больше средств для того, чтобы уже в 2023 году восстановить как можно больше инфраструктуры и жилья украинцев.

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