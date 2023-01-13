Какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе и что усложняет ее освобождение — Гуменюк

Январь, 13 в 11:07

Украинские военные продолжают боевую работу по деоккупации Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Между тем РФ пытается оттуда вести огонь, но этому постоянно препятствует контрбатарейная работа наших войск.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Оперативная ситуация заключается в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия… Поэтому очаковцам и жителям Куцурубской общины нужно быть очень внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, — отметила Гуменюк.

Она заявила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. Поскольку это в основном песчаный намыв, то населенные пункты там — это “места, где врагу более или менее удобно располагаться”.

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— Именно поэтому они пытаются использовать эти населенные пункты как пункты своего базирования. Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти, — говорит Гуменюк.

Она добавила, что находиться на косе постоянно российские военные не могут, поскольку украинские бойцы постоянно работают по ним в ответ.

— И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ретируются на Левобережье, с которым по суше соединена Кинбурнская коса, — говорит Гуменюк.

Фото: Николаевский областной совет