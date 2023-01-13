Январь, 13 в 18:54

С начала 2023 года страна-агрессор Россия уже похитила из Украины около двух тысяч детей.

Об этом сообщил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе специального заседания Постоянного совета организации в пятницу, 13 января, в Вене.

– В последние недели мы наблюдали за тем, как РФ удвоила некоторые из своих самых отвратительных действий в Украине. Это включает продолжение насильственного изъятия детей из их семей и домов в Украине и перемещение их в Россию. По сообщениям, с Нового года РФ похитила до двух тысяч детей из Украины в Россию под видом “защиты” их от насилия российской войны, — подчеркнул Карпентер.

Он уточнил, что в целом оккупанты незаконно депортировали с временно захваченных территорий Украины в РФ тысячи украинских гражданских лиц. Это серьезное нарушение Женевских конвенций.

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А во временно оккупированных Донецке и Луганске российские марионетки уже составляют списки детей, которых заберут в армию РФ после достижения ими совершеннолетия.

– Дети 2005 и 2006 годов рождения уже сейчас подлежат обязательному военному учету. Такое заблаговременное планирование использования украинских детей в качестве пушечного мяса для российской войны является… откровенным злом, — отметил Карпентер.

Он добавил, что подобные действия РФ четко демонстрируют, что она не заинтересована в дипломатическом урегулировании, а ее заявления о “готовности к переговорам” фальшивы.

– Россия остается единственным препятствием для мира в Украине, – заявил он.

Карпентер заверил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Источник: Миссия США при ОБСЕ