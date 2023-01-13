Никакие дополнительные успехи России не смогут изменить ход войны — Госдеп

Январь, 13 в 9:09

Тяжелые бои за Соледар, во время которых оккупационные войска несут большие потери, все еще продолжаются. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что никакие временные успехи, добытые Россией на поле боя, не могут изменить ход войны.

— Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы могли по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории, — отметил представитель Госдепа.

В американском ведомстве считают, что битва продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

– Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Ни одно тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин, — подытожил Нед Прайс.