Январь, 14 в 13:11

В российском городе Энгельс оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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— Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги, – написал Лукашук в Telegram.

От Сумской до Херсонской области продолжается воздушная тревога.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко призвал жителей максимально снизить нагрузку на энергосистему региона, ведь возможны угрозы ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

– Сейчас следует максимально снизить нагрузку на энергосистему области и страны. Это позволит энергетикам лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Отключите все лишние электроприборы! Будьте готовы к экстренным отключениям электричества! – подчеркнул он.

Также сделать призвал глава Ровенской области Виталий Коваль.

– Есть угроза ракетной опасности. Сейчас важно максимально разгрузить энергопотребление в нашем регионе. Возможны внеплановые отключения электроснабжения. Прошу всех снизить потребление электрической энергии прямо сейчас, – заметил Коваль.

Полномасштабная война в Украине длится 325-е сутки.

Источник: Николай Лукашук, Виталий Бунечко, Виталий Коваль