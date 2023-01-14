Авиация РФ в небе. В Украине снова масштабная воздушная тревога
В российском городе Энгельс оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.
— Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги, – написал Лукашук в Telegram.
От Сумской до Херсонской области продолжается воздушная тревога.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко призвал жителей максимально снизить нагрузку на энергосистему региона, ведь возможны угрозы ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.
– Сейчас следует максимально снизить нагрузку на энергосистему области и страны. Это позволит энергетикам лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Отключите все лишние электроприборы! Будьте готовы к экстренным отключениям электричества! – подчеркнул он.
Также сделать призвал глава Ровенской области Виталий Коваль.
– Есть угроза ракетной опасности. Сейчас важно максимально разгрузить энергопотребление в нашем регионе. Возможны внеплановые отключения электроснабжения. Прошу всех снизить потребление электрической энергии прямо сейчас, – заметил Коваль.
Полномасштабная война в Украине длится 325-е сутки.
Источник: Николай Лукашук, Виталий Бунечко, Виталий Коваль