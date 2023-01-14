Почему воздушная тревога в Киеве прозвучала после взрывов — объясняет эксперт

Январь, 14 в 11:10

Причиной того, что в Киеве раздались взрывы раньше, чем прозвучал сигнал воздушной тревоги, может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— Такое возможно только при условии малого расстояния подлета ракеты, то есть ракеты летели из РБ. При этом ракеты должны были обладать достаточной скоростью, чтобы максимально быстро преодолеть расстояние от Беларуси до Киевской области и непосредственно Киева. Возможно, это были 9М723 ОТРК Искандер, но в самом начале полномасштабной войны их часто запускали из РБ и тревога на них реагировала, — написал он в Telegram.

Таким образом, по мнению эксперта, возможно, была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 Кинжал.

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— Но в случае с Кинжалом в ВП РБ должен был быть МиГ-31К. А он не взлетал. Возникает вопрос — а не иранские ли? — добавил Коваленко.

Напомним, что 14 января в Киеве в результате ракетной атаки РФ был поврежден объект инфраструктуры.