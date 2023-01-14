Январь, 14 в 6:05

Российские оккупационные подразделения проводили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово — Кременная, в то время как ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.

Карта боевых действий в Украине на 14.01.2023

За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и пять ракетных ударов, из них два — по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.

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В Авдеевском направлении также ведет безрезультатные наступления. На Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка — Сумской и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечье, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двухлетняя и Григорьевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Невское и Червонопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огонь попали Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Пивничне Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое воздействие попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализничне, Гуляйполе, Шевченко, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы подверглись, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Львовое, Садов и Херсон.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, три состава боеприпасов, а также два других важных объекта противника.

Потери РФ в войне на 14.01.2023:

личного состава – около 114 660 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 3104 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2090 (+4) ед,

РСЗО – 437 ед,

средств ПВО ‒ 219 (+1) ед,

самолетов – 286 ед,

вертолетов – 276 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2) ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 17 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+13) ед,

специальной техники – 186 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 325 дней. Где идут бои в Украине, можно следить на онлайн-карте боевых действий.

Источник: ISW, Генштаб