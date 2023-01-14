Минус 530 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 530 российских оккупантов.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери личного состава врага с начала войны на 14 января составляют 114 660 человек.
Сейчас смотрят
Потери РФ в войне на 14.01.2023:
- личного состава – около 114 660 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3104 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2090 (+4) ед,
- РСЗО – 437 ед,
- средств ПВО ‒ 219 (+1) ед,
- самолетов – 286 ед,
- вертолетов – 276 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2) ед,
- крылатых ракет ‒ 723 ед,
- кораблей /катеров ‒ 17 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+13) ед,
- специальной техники – 186 (+2).
Война в Украине длится уже 325-е сутки.