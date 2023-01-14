Январь, 14 в 8:41

Минус 530 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 530 российских оккупантов. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ. Общие боевые потери личного состава врага с начала войны на 14 января составляют 114 660 человек. Сейчас смотрят Потери РФ в войне на 14.01.2023: личного состава – около 114 660 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 3104 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2090 (+4) ед,

РСЗО – 437 ед,

средств ПВО ‒ 219 (+1) ед,

самолетов – 286 ед,

вертолетов – 276 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2) ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 17 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+13) ед,

специальной техники – 186 (+2). Война в Украине длится уже 325-е сутки.

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