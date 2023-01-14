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Факты / Україна

Минус 530 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 530 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 530 российских оккупантов.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери личного состава врага с начала войны на 14 января составляют 114 660 человек.

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Потери РФ в войне на 14.01.2023:

  • личного состава – около 114 660 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3104 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2090 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 ед,
  • средств ПВО ‒ 219 (+1) ед,
  • самолетов – 286 ед,
  • вертолетов – 276 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2) ед,
  • крылатых ракет ‒ 723 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 17 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+13) ед,
  • специальной техники – 186 (+2).

Война в Украине длится уже 325-е сутки.

Источник: Генштаб ВСУ
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