Январь, 14 в 9:55

Российские оккупанты, несмотря на постоянные неудачи, не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

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На Купянском и Лиманском захватчики не оставляют попыток улучшить тактическое положение. Продолжает наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении тоже ведет безрезультатные наступления.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины вчера нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки ударили по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы, уничтожили зенитный ракетный комплекс, три состава боеприпасов, а также два других важных объекта русского противника.

Полномасштабная война в Украине длится 325 дней.