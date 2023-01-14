Январь, 14 в 14:57

Несмотря на почти год полномасштабной войны, более 1 200 международных торговых марок остаются работать на российском рынке и наполнять налогами бюджет государства-террориста. Еще 1 147 брендов заявили, что будут выходить из России, а 160 окончательно ушли.

Об этом говорится в ежедневной аналитике Киевской школы экономики (KSE) на портале leave russia. На нем собрана информация обо всех видах индустрий (а их более 50), которые остаются зарабатывать в России.

Data-аналитик центра совершенствования закупок KSE Алексей Грибановский говорит, что выход иностранных торговых марок из России может кардинально ударить по ее экономическим возможностям, а значит, финансированию армии.

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– Общая годовая выручка этих 1 200+ компаний в России – около $290 млрд. Это пятая часть ВВП РФ. Эти компании контролируют огромный пласт их экономики. И вот по состоянию на сегодня из 1 200 компаний более 160 уже окончательно продали там бизнес. Они продали заводы, юридические лица, закрыли свои представительства. Вот эти 160 компаний имеют годовую выручку примерно в $30 млрд, которые уже потерял российский бюджет, — объяснил Алексей Грибановский.

По словам эксперта, заставить такие бренды уйти с российского рынка могут только два фактора: первый – европейские санкции, второй – массовое осуждение западного сообщества, ведь именно репутация на западном рынке для международных брендов может перевесить важность российского рынка.

– К примеру, когда компания Nestle сравнивает для себя: что для нее рынок Украины и России, то она выберет российский рынок из-за масштабов заработков. Но когда выбор станет между европейским или российским рынком, то, конечно, выбор для нее будет очевиден. Поэтому только всемирный бойкот может заставить корпорации уйти из России. А именно мировая осведомленность, постоянное внимание медиа к тому факту, что Nestle продолжает вести бизнес в России и платить налоги. И это внимание должно быть не только в Украине, внимание должно быть в мировых медиа и соцсетях. Это будет постепенно заставлять такие компании рано или поздно выбрать, где они хотят вести бизнес, — добавил Грибановский.

Многие такие товары до сих пор остаются на полках украинских магазинов, и общественные активисты всячески пытаются их бойкотировать, чтобы украинцы их не покупали. На сайте президента опубликована петиция с требованием обязать производителей маркировать на упаковках, что компания является спонсором российского терроризма.

В качестве альтернативы предлагается размещать такие товары в отдельных зонах магазина, чтобы привлечь внимание покупателей. Автор петиции – общественный деятель и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко. Его инициатива менее чем за две недели собрала около 20 тыс. подписей.

– Вы не будете каждый раз в магазине заглядывать в какой-то огромный список товаров, которые остаются в РФ, и вы точно не запомните. И поэтому если товары будут маркированы – сильно упадет количество покупателей такого, и соответственно это будет новость на весь мир. Второй вариант – определенный уголок в магазине, где условно нарисована перечеркнутая матрешка, где указано, что эти товары также продают в РФ. Но на полочках вместе с другими цивилизованными конкурентами они не стоят! – рассказал Юрий Гудыменко.

Активисты уверены: покупая такой кофе, сладости или стиральный порошок, украинцы рискуют, что такие покупки вернутся к нам бумерангом в виде ракет.

Юрий Гудыменко отметил, что по российскому законодательству каждое иностранное предприятие, наравне с другими, обязано способствовать мобилизации государства-агрессора. И своими кадрами, и своей продукцией. Поэтому каждый мировой бизнес, оставаясь на рынке РФ, помогает врагу.