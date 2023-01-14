Январь, 14 в 18:33

Российские оккупанты будут отвечать за массированные ракетные удары по Украине и, в частности, теракт в Днепре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после массированной ракетной атаки России по городам Украины 14 января.

— Вечная память всем, чьи жизни забрал российский террор! Мир должен остановить это зло, — написал он.

Президент добавил, что из-за атаки оккупантов ракетами по многоквартирному дому в Днепре продолжается разбор завалов.

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— Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь, — написал Зеленский.

Украинский лидер заверил, что будут найдены все причастные к этому террору.

— Все понесут ответственность. Максимальную, — сказал президент Украины.

Напомним, 14 января Российская Федерация нанесла массовые ракетные удары по территории Украины.

Враг попал по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области, объекту критической инфраструктуры во Львовской области и два объекта на Харьковщине. Оккупанты также нанесли удары по многоквартирному дому в Днепре, пока известно о не менее 27 раненых и пяти погибших, продолжается тушение пожара, вызванного ракетной атакой.