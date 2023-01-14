ПВО открыло счет: в Николаевской области прогремели взрывы
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В Николаевской области прозвучали взрывы. Сообщается о работе ПВО.
— ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях, — написал Николаевской ОВА Виталий Ким.
Полномасштабная война в Украине длится 325-е сутки.
В 14.40 Украиной начала распространятся воздушная тревога. Сейчас она объявлена во всех областях страны.
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Напомним, что сегодня утром враг атаковал столицу. В Киеве в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.
После утренний атаки столицы украинцев предупреждали о возможном массированном ракетном ударе, так как в Черное море россияне вывели два ракетоносителя – общий возможный залп до 14 ракет типа Калибр.