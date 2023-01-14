Январь, 14 в 14:59

В Николаевской области прозвучали взрывы. Сообщается о работе ПВО.

— ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях, — написал Николаевской ОВА Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине длится 325-е сутки.

В 14.40 Украиной начала распространятся воздушная тревога. Сейчас она объявлена во всех областях страны.

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