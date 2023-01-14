Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ПВО открыло счет: в Николаевской области прогремели взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ПВО открыло счет: в Николаевской области прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Николаевской области прозвучали взрывы. Сообщается о работе ПВО.

— ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях, — написал Николаевской ОВА Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине длится 325-е сутки.

В 14.40 Украиной начала распространятся воздушная тревога. Сейчас она объявлена во всех областях страны.

Сейчас смотрят

Напомним, что сегодня утром враг атаковал столицу. В Киеве в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.

После утренний атаки столицы украинцев предупреждали о возможном массированном ракетном ударе, так как в Черное море россияне вывели два ракетоносителя – общий возможный залп до 14 ракет типа Калибр.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка