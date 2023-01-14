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Факты / Україна

РФ проводит подготовку к долгосрочной войне и переводит экономику на “военные рельсы” — ГУР

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

По наблюдениям военной разведки Украины, Россия проводит подготовку к долгосрочной войне.

– Проведенные Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перестройки России на военное положение. Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, спланированных в самом начале войны, но неудачно реализованных российскими оккупационными войсками, — говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Отмечается, что попытки страны-агрессора привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны.

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