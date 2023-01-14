РФ проводит подготовку к долгосрочной войне и переводит экономику на “военные рельсы” — ГУР

Январь, 14 в 12:32

По наблюдениям военной разведки Украины, Россия проводит подготовку к долгосрочной войне.

– Проведенные Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перестройки России на военное положение. Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, спланированных в самом начале войны, но неудачно реализованных российскими оккупационными войсками, — говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Отмечается, что попытки страны-агрессора привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны.