Россия из артиллерии обстреляла Сумскую область, есть пострадавший
Россия атаковала приграничные районы Сумской области из минометов и артиллерии, местный житель получил ранения.
Об этом в своем Telegram канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Сумщина. Пограничные районы области обстреляли с территории РФ. Оккупанты применили минометы и артиллерию, — сообщил он.
По его данным, из-за вражеской атаки осколочное ранение получил один местный житель, которому сейчас оказывается медицинская помощь.
Кроме того, российский обстрел Сумщины привел к повреждению четырех частных домов.
Сейчас власти Сумской ОГА области не комментировали обстрел приграничных районов региона в течение 14 января.
Напомним, в течение 14 января российские оккупанты осуществили массированный обстрел территорий Украины.
Россия нанесла удары по украинским городам — Киев, Харьков, Одесса, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и других населенных пунктах.
Кроме того, враг нанес удар по многоквартирному дому в Днепре и частном секторе в Кривом Роге Днепропетровской области. Известно, что в Днепре сейчас по меньшей мере пять погибших и десятки раненых. В Кривом Роге в результате удара РФ погиб один человек, еще один — пострадал.