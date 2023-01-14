Январь, 14 в 21:00

Россия атаковала приграничные районы Сумской области из минометов и артиллерии, местный житель получил ранения.

Об этом в своем Telegram канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Сумщина. Пограничные районы области обстреляли с территории РФ. Оккупанты применили минометы и артиллерию, — сообщил он.

По его данным, из-за вражеской атаки осколочное ранение получил один местный житель, которому сейчас оказывается медицинская помощь.

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Кроме того, российский обстрел Сумщины привел к повреждению четырех частных домов.

Сейчас власти Сумской ОГА области не комментировали обстрел приграничных районов региона в течение 14 января.

Напомним, в течение 14 января российские оккупанты осуществили массированный обстрел территорий Украины.

Россия нанесла удары по украинским городам — Киев, Харьков, Одесса, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и других населенных пунктах.

Кроме того, враг нанес удар по многоквартирному дому в Днепре и частном секторе в Кривом Роге Днепропетровской области. Известно, что в Днепре сейчас по меньшей мере пять погибших и десятки раненых. В Кривом Роге в результате удара РФ погиб один человек, еще один — пострадал.