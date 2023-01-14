В 11 областях Украины из-за обстрелов РФ действуют аварийные отключения — Укрэнерго

Январь, 14 в 12:56

14 января из-за атак РФ в 11 областях Украины применены аварийные отключения.

— Сегодня враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Последствия устраняются. До всех областей доведены лимиты потребления, действующие в течение всех суток – с 00:00 до 24:00. Пока лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения, — сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что, по состоянию на 12:00 14 января, потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня.

— В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего – в утренние и вечерние часы. Это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре, – добавляют в компании.

В Укрэнерго просят разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

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Напомним, что 14 января в Киеве в результате ракетной атаки РФ был поврежден объект инфраструктуры.