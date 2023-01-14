Украина планирует восстанавливать свою энергосистему, поврежденную ракетными атаками РФ, на новых принципах.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время онлайн-встречи с главой Минэнерго США Дженнифер Гренголм.

В ходе встречи министры уделили ключевое внимание сотрудничеству в возобновлении энергосистемы Украины после массированных атак РФ, а также ее защите от будущих угроз.

Сейчас смотрят

Галущенко подчеркнул, что наше государство хочет восстанавливать свою энергосистему на таких принципах, как децентрализация, устойчивость к военным вызовам, развитие зеленой энергетики и атомной энергетики как ключевой генерации.

– Наше видение: это постепенное замещение мощностей тепловой генерации, наиболее пострадавшей от российских атак, современными безуглеродными технологиями, — объяснил министр.

Он уточнил, что Украина в этом вопросе заинтересована в тесном сотрудничестве с США. Речь идет о внедрении технологии малых модульных реакторов.

Одним из инструментов достижения этих целей министры определили инициативу администрации США NetZero World. Украина присоединилась к ней на Климатическом саммите COP26.

Ранее сообщалось, что Украина и США работают над строительством инновационной энергетической системы. Речь идет о пилотном проекте по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).

Источник : Минэнергетики

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.