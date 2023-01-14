Украинская ПВО сбили не менее 10 ракет на Юге — Гуменюк об атаке РФ 14 января

Январь, 14 в 18:16

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить не менее 10 ракет, которые российские оккупационные войска запустили по территории Украины в течение 14 января.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Уже знаем, что в нашей зоне ответственности (Юг Украины, — Ред.) силами противовоздушной обороны сбито не менее 10 ракет, это четыре в Одесской, три в Николаевской и три в Винницкой области, — сообщила она.

По ее словам, последствия российских ракетных ударов еще уточняют, но уже сейчас можно сказать, что есть вражеское попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

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— Уже сейчас, подводя итоги, мы видим, что атаки по нашему региону происходили с воздуха. Это ракеты типа Х-101, и Калибрами непосредственно из Черноморского бассейна, — сказала Гуменюк.

Напомним, 14 января Российская Федерация нанесла массовые ракетные удары по территории Украины.

Враг попал по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области, объекту критической инфраструктуры во Львовской области и два объекта на Харьковщине. Оккупанты также нанесли удары по многоквартирному дому в Днепре, пока известно о не менее 27 раненых и пяти погибших, продолжается тушение пожара, вызванного ракетной атакой.