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Факты / Україна

В Донецкой ОВА сообщили, сколько жителей остается в Соледаре

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Донецкой ОВА сообщили, сколько жителей остается в Соледаре
Фото: УЗ

В Соледаре Донецкой области остается 552 местных жителя, предположительно 15 из них – это дети разных возрастов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— Вчера дополнительными мерами – они были довольно сложные – удалось эвакуировать семерых человек. На четверг было 559 человек в Соледаре. 7 мы эвакуировали, 552 человека остаются по состоянию на сейчас в Соледаре. Это фактически из 20-тысячного города, всей Соледарской общины. Мы будем максимально пытаться, чтобы люди эвакуировались, дали на это согласие, — сказал Кириленко.

Он уточнил, что при эвакуации приоритет обычно отдается матерям с детьми, после – лицам преклонного возраста.

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— Детей (в Соледаре, – Ред.) оставалось 15 разного возраста от 7 до 15 лет, но эту информацию будем еще проверять, — добавил Кириленко.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе контролируемая.

— Есть необходимый запас продуктов питания и гигиенических наборов, дров и обогрева мест, где находятся люди. Лично глава военной администрации проверял все объекты укрытия, и я очень надеюсь, что местные жители именно там и находятся, — говорит Кириленко.

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Население Соледара в 2017 году составляло 11,2 тыс. жителей, населенных пунктов Соледарской объединенной территориальной общины – 21,6 тыс. В Соледарскую ОТО, помимо самого города, входят еще 32 села и 4 поселка.

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