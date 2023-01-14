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Факты / Україна

Взрывы прогремели в Кривом Роге: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
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Взрывы прогремели в Кривом Роге: что известно
Фото: Depositphotos

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Глава районной военной администрации Александр Вилкул заявил, что вокруг города работает украинская ПВО.

— Кривой Рог — Слава ПВО. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, — написал он.

Вилкул предупредил, что российские ракеты еще находятся в небе, поэтому местным жителям стоит оставаться в укрытиях.

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