12 погибших в Днепре и танки Challenger для Украины: что происходит на 326-й день войны (онлайн)
Россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, сбито 25 из 38 ракет.
Одна из ракет РФ попала в многоэтажку в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 64 человека получили ранения. В городе объявлено три дня траура.
Кроме того, Россия нанесла удары по украинским городам — Киев, Харьков, Одесса, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий, Кривой Рог и других населенных пунктах.
Противовоздушные силы обороны не сбивали российскую ракету, которая ударила по жилой многоэтажке в Днепре, поскольку не имеют средств, способных на это.
Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, заявление которого распространила пресс-служба ВС ВСУ.
По его данным, 14 января 2023 года с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.
— Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 — нет. В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет, — сообщил он.
Николай Олещук добавил, что с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа и ни одна — не была сбита средствами противовоздушной обороны.
Генерал-лейтенант добавил, что масса боевой части ракеты Х-22 — около 950 кг, когда максимальная дальность составляет до 600 км.
При этом примененная с больших расстояний эта ракета может отклониться от цели на сотни метров.
— Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели, — сообщил он.
Горсовет Днепра сообщил, что количество раненых в результате российского удара по многоэтажке возросло до 73 человек.
— Ранения получили 73 человека, в частности, 14-ть детей. Почти все травмированные сейчас находятся в больницах, — говорится в сообщении.
В горсовете добавили, что сейчас проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома, продолжаются поисковые работы, поскольку под завалами еще есть люди, которые пытаются выйти на связь или написать SMS.