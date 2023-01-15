Январь, 15 в 20:13

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты в очередной раз устроили масштабный обстрел освобожденного Херсона.

По его информации, среди пораженных объектов – помещение, где работают представители Красного Креста.

– Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели… Враг знал, куда наносит удар. При обстреле этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко, – написал он у себя в Telegram.

Тем временем глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич уточнил, что по последней информации в результате российских обстрелов пострадали 7 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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Все пострадавшие госпитализированы.

– Также враг попал и в центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена. Российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Обстреляли решисты и частные и многоквартирные дома, – перечислил он.

Кроме того, был атакован объект критической инфраструктуры Херсона – здание предприятия и прилегающая территория разрушились.

Фото: Кирилл Тимошенко

Джерело: Кирилл Тимошенко, Ярослав Янушевич