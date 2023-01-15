Январь, 15 в 21:38

После российской атаки 14 января дефицит генерации в энергосистеме Украины огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, прогнозировать сроки восстановления пока рано.

— Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно. Проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать. Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения, – написал он в Facebook.

Коваленко подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии.

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