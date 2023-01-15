Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Дефицит огромный: гендиректор Yasno заявил, что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям

Валентина Чорна, редактор ленты
Дефицит огромный: гендиректор Yasno заявил, что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям

После российской атаки 14 января дефицит генерации в энергосистеме Украины огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, прогнозировать сроки восстановления пока рано.

— Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно. Проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать. Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения, – написал он в Facebook.

Коваленко подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Отключение света 16 января: как изменились графики после ракетной атаки РФ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка