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Факты / Україна

Дрон снял последствия российского удара по многоэтажке в Днепре

Бедрак Виктория, редактор ленты
Дрон снял последствия российского удара по многоэтажке в Днепре

14 января в многоэтажку в Днепре на ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую РФ запустила из района Курской области.

Силы обороны не смогли сбить вражеский снаряд из-за отсутствия необходимых средств, способных на это.

По состоянию на утро воскресенья, 15 января, известно уже о 20 погибших.

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Дрон снял последствия российского удара по многоэтажке в Днепре / 4 фотографии

Источник: Gauranitay Shulika 

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