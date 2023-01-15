Дрон снял последствия российского удара по многоэтажке в Днепре

Январь, 15 в 9:20

14 января в многоэтажку в Днепре на ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую РФ запустила из района Курской области.

Силы обороны не смогли сбить вражеский снаряд из-за отсутствия необходимых средств, способных на это.

По состоянию на утро воскресенья, 15 января, известно уже о 20 погибших.

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Источник: Gauranitay Shulika