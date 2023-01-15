На Купянском направлении в одном из батальонов РФ выжили только около 30 танкистов
В одном из танковых батальонов 26 танкового полка РФ, что участвует в боевых действиях на Купянском направлении, осталось всего около 30 оккупантов.
Такие данные Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал 15 января.
Согласно данным ведомства, не лучше ситуация там и с техникой.
Еще три дня назад в этом танковом батальоне в исправном состоянии было 10 единиц танков Т-80БВ.
– Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя, – сообщили в Генштабе ВСУ.
Несет ежедневно потери враг и на других участках фронта.
Так, в тот же день, 12 января, в сторону Старобельска Луганской области оккупанты эвакуировали около 50 солдат, которые получили ранения неподалеку от Сватово.
К слову, накануне украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов и сбила беспилотник типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- два пункта управления;
- девять районов сосредоточения живой силы и военной техники;
- склад боеприпасов;
- станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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