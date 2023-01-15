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Факты / Україна

На Купянском направлении в одном из батальонов РФ выжили только около 30 танкистов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В одном из танковых батальонов 26 танкового полка РФ, что участвует в боевых действиях на Купянском направлении, осталось всего около 30 оккупантов.

Такие данные Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал 15 января.

Согласно данным ведомства, не лучше ситуация там и с техникой.

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Еще три дня назад в этом танковом батальоне в исправном состоянии было 10 единиц танков Т-80БВ.

– Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя, – сообщили в Генштабе ВСУ.

Несет ежедневно потери враг и на других участках фронта.

Так, в тот же день, 12 января, в сторону Старобельска Луганской области оккупанты эвакуировали около 50 солдат, которые получили ранения неподалеку от Сватово.

К слову, накануне украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов и сбила беспилотник типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • два пункта управления;
  • девять районов сосредоточения живой силы и военной техники;
  • склад боеприпасов;
  • станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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