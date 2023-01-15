Январь, 15 в 21:31

Расследователи из OSINT-сообщества Molfar идентифицировали 44 россиян, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре, в результате которого обвалился целый подъезд со 2 по 9 этажи и погибло по меньшей мере 30 человек.

Перечень россиян, идентифицированных OSINT-расследователями из Molfar и командой Наши деньги. Львов, был опубликован на сайте сообщества.

Речь идет о 44 россиянах из 52 гвардейского полка (Шайковка), ответственных за реализацию теракта на уровне исполнителей.

Сейчас смотрят

Расследователи указывают, что целью имели установление командиров экипажей стратегических бомбардировщиков, которые осуществляли пуски ракет, и летчиков, которые в момент пуска сидели за штурвалами.

— Мы нашли всех причастных к ракетному обстрелу лиц, в том числе тех, кто заправлял самолеты и ракеты перед пуском. Дополнительно были идентифицированы лица, которые прямо связаны с этим авиационным полком, но не принадлежат к его составу, — уверяют расследователи

В материале Molfar опубликованы частные данные всех лиц, причастных к террористическому акту. Также к сведениям о некоторых россиянах добавляются биографические подробности, страницы в соцсетях и данные ближайших родственников.

Также расследователи заявляют, что 52-й гвардейский авиационный полк является тем самым военным подразделением, которое совершило террористический обстрел ТЦ Амстор в городе Кременчуг 27 июня 2022 года.

Удар РФ по дому в Днепре

По состоянию на вечер 15 января известно о по меньшей мере 30 погибших людях, среди которых 1 ребенок. Также ранены 75 человек, 14 из которых — дети.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на это время остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме на время попадания ракеты террористов.

Источник: Molfar

Фото: Gauranitay Shulika