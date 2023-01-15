Январь, 15 в 19:31

Консолидация власти в России свидетельствует о том, что путинская армия будет и дальше пытаться атаковать украинские города.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя назначение Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине.

– В начале полномасштабного вторжения именно Герасимов руководил всеми процессами, тогда ежесуточно на нашу землю прилетало около 150 различных ракет. Консолидация власти в России свидетельствует о том, что мы находимся на пороге бурных событий, соответственно путинская армия будет и дальше пытаться атаковать, ища все возможные резервы, чтобы сломить украинское сопротивление. Удастся ли им это — у меня очень серьезные сомнения, — сказал Селезнев в эфире национального телемарафона.

По словам эксперта, у россиян есть проблемы с высокоточными и эффективными ракетами, поэтому они используют оружие еще советского производства.

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— Путин использует все то, что ему доступно, в частности, Шахеды, ракеты воздушного базирования типа Х-22, определенные запасы ракет, переоборудованные для комплекса С-300, С-400. Он действует комбинированно, но дерзко и чрезвычайно коварно. Ракеты убивают мирных жителей нашей страны, это военное преступление, фактически геноцид украинской нации, – добавил Селезнев.