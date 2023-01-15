Январь, 15 в 18:01

Журналистка британского телеканала Skynews Дебора Хейнс распространила сообщение Минобороны Великобритании о том, что Лондон планирует передать Украине вертолеты Apache AH64 E.

Об этом Дебора Хейнс написала на своей странице в Twitter.

— Министерство обороны (Великобритании, — Ред.) говорит, что статья Daily Mirror о том, что Великобритания пришлет в Украину ударные вертолеты Apache, является неверной, — написала она.

Журналистка добавила ссылку на страницу правительства Британии, где указана официальная информация о пакете военной помощи для Украины.

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При этом она заявила, что министр обороны Бен Уоллес предоставит более подробную информацию о пакете помощи в понедельник, 16 января.

Отметим, что сообщений непосредственно от официальных британских лиц на данный момент не поступало.

Напомним, ранее портал Daily Mirror распространил информацию, согласно которой Британия планирует передать Украине вертолеты Apache AH64 E для ВСУ, и что якобы они станут следующим видом техники в рамках военной помощи.

— Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру, — писало издание со ссылкой на источник.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил планы предоставить Украине танки Challenger 2. Позднее британские СМИ сообщали, что Киев может получить от Лондона около 12 подобных танков.